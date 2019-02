Ubriaco danneggia vetrina, arrestato

Ubriaco, ha posato la bottiglia di birra e ha colpito più volte, rovinandola, la vetrina di un negozio di borse con una pietra. Per questo ieri pomeriggio in periferia di Bologna, via Emilia Ponente, un romeno di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per danneggiamento aggravato. Gli agenti sono stati avvisati da una donna alla fermata dell'autobus. L'uomo, con precedenti, è stato anche multato per ubriachezza. Il danno è di circa 1.500 euro.