Empoli: Iachini pensa a cambio di modulo

(ANSA) - EMPOLI, 16 FEB - L'Empoli contro il Sassuolo potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. In settimana il tecnico azzurro Beppe Iachini ha provato il modulo 4-3-3 che potrebbe sostituire il 3-5-2. Per il tecnico dei toscani questa gara è una sfida da ex. "L'anno scorso eravamo penultimi e alla fine siamo arrivati undicesimi. E' un ambiente nel quale mi sono trovato bene, so quali sono le capacità di questi ragazzi.

Dovremo essere bravi a non concedere spazi e ad andare nell'uno contro uno, servirà una gara molto ordinata dal punto di vista tattico". L'Empoli nelle ultime otto gare ha conquistato solo due punti: "Abbiamo voglia di far punti, noi dobbiamo solo cercare di dare continuità alle prestazioni". E quindi sul nuovo modulo: "Stiamo lavorando al 4-3-3, sapevamo che il mercato ci avrebbe dato qualcosa e quindi possiamo preparare delle varianti. Verificheremo se utilizzare certe situazioni in corsa o dall'inizio".