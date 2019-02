Coltellate davanti a bar, grave 39enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 FEB - Un 39enne di origini albanesi si trova ricoverato in prognosi riservata in seguito alle gravissime lesioni riportate dopo un'aggressione subita venerdì sera davanti a un bar di viale Piave, sulla Circonvallazione di Reggio Emilia. Ad assalirlo sarebbero stati quattro cittadini cinesi che, al culmine di un furioso litigio, lo avrebbero colpito con coltellate, forse anche con un'accetta.

Stando alle prime ricostruzioni della squadra mobile di Reggio Emilia, che indaga sull'accaduto, la lite sarebbe iniziata all'interno del bar, mentre l'aggressione sarebbe arrivata all'esterno intorno alle 21.50. La vittima è poi riuscita a fuggire, raggiungendo l'ingresso della questura dove è stato soccorso dagli agenti. L'uomo è quindi stato trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stato operato nella notte; ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Ora la polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i responsabili dell'accaduto.