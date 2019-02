Bimbo 4 anni si perde, trovato da Vigili

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - E' durata solo pochi minuti la 'scomparsa' di un bimbo di 4 anni che, nel pomeriggio, aveva perso di vista i genitori durante una passeggiata al mercato settimanale della Piazzola, in piazza VIII Agosto a Bologna. Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale, vedendolo vagare da solo, hanno intuito che si fosse perso.

Uno dei vigili se lo è così caricato in spalla, per renderlo visibile in mezzo alla folla. Poco dopo i genitori lo hanno avvistato e sono corsi da lui. La notizia è stata diffusa tramite il profilo Twitter della Polizia Locale di Bologna.