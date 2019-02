Smog, rientra l'allerta in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Rientra l'allerta smog che aveva interessato la maggior parte delle province dell'Emilia-Romagna nei giorni scorsi, in particolare Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena.

Dall'11 febbraio, informa Arpae, la concentrazione di PM10 in regione è tornata sotto la soglia di legge (50ug/m3) nella gran parte della regione, così come il 12 (tutte le stazioni entro la soglia di legge) e il 13 febbraio dove i valori oltre soglia si sono registrai a Parma (52 um/m3), Reggio Emilia (64 mg/m3) e Modena (56 um/m3). Le misure emergenziali sono quindi revocate da domani, venerdì 15 febbraio.