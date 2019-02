Biomateriali e staminali per l'artrosi

Combinare nuovi biomateriali con cellule staminali in associazione al trattamento con ultrasuoni, pratica finora mai attuata, per rigenerare la cartilagine del ginocchio, riducendo così il dolore, e posticipare l'intervento protesico nei pazienti affetti da artrosi. È questo l'obiettivo del progetto europeo Admaiora nell'ambito del quale l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna collaborerà con l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, capofila, e con altri sei partner europei.

Clinici, reumatologi e ricercatori del Rizzoli valuteranno il trattamento in laboratorio e successivamente analizzeranno l'utilizzo sui pazienti delle tecnologie sviluppate. "La nostra intenzione - spiega la dottoressa Gina Lisignoli del Rizzoli, coordinatrice dello studio - è creare un gel con biomateriali innovativi e cellule staminali da tessuto adiposo, collocarlo nella zona affetta da osteoartrite e sfruttarne le proprietà per guidare la rigenerazione della cartilagine".