Nas sequestrano 36 ton. cibo a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Sequestrate in via cautelativa, dai Carabinieri del Nas di Bologna, 36 tonnellate di materie prime di lavorazione tra salumi, prosciutti, formaggi e carni cotte - perché "recanti un termine di conservazione superato" - nel corso di un controllo in una ditta modenese. Il valore della merce sequestrata dai militari è di 370.000 euro. Il responsabile legale dell'azienda emiliana è stato sanzionato e segnalato all'Autorità Sanitaria Locale.

I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, invece, hanno sequestrato, in provincia della città emiliana , oltre 4.000 confezioni di Prosciutto Crudo, Coppa e Salame per 1.600 chilogrammi complessivi ed un valore di 4.000 euro oltre a 9.000 etichette per il confezionamento dei prodotti, in quanto evocanti indebitamente le denominazioni protette Prosciutto di Parma Dop e Coppa di Parma Igp. Contestati, dai militari parmigiani, illeciti amministrativi per 8.000 euro.