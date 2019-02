Musica: tour Cacciapaglia tocca Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Torna giovedì 14 febbraio al teatro Duse di Bologna, a meno di un anno dal precedente concerto, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia con il 'Diapason worldwide tour 2019'. La sua ultima opera 'Quarto tempo - 10th Anniversary Deluxe Edition' è un doppio album balzato subito in prima posizione su iTunes Classic Italia.

I brani saranno proposti in una versione totalmente inedita, utilizzando un sistema di trasmissione del suono e una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l'orecchio umano non riesce a percepire. "Sarà come se dal pianoforte - dice l'artista - raggi sonori si espandessero nello spazio circostante, creando una relazione profonda tra ascoltatori e interpreti. La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare.

Questi software modernissimi lavorano sull'essenza e la natura del suono".