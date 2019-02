L'Integrity Tour fa tappa al Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Ha fatto tappa a Sassuolo, dopo gli incontri della settimana scorsa con Juventus, Inter e Frosinone, l'Integrity Tour 2019, progetto che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. La formazione odierna ha coinvolto la prima squadra e lo staff tecnico del club neroverde e in seguito le squadre Primavera e Under 17. "L'appuntamento che si ripete da alcuni anni ci consente di affrontare un tema basilare per far comprendere che basta veramente poco per rovinare la propria vita ed anni di sacrifici finalizzati a diventare sportivi professionisti - ha commentato il segretario generale del Sassuolo -. Più che mai l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i nostri ragazzi della gravità di alcuni comportamenti fornendo strumenti d'informazione adatti ad affrontare la minaccia delle scommesse".