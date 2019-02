F1: stessa livrea Renault, ecco la Rs19

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Quasi identica nella livrea, aggiornata secondo regolamento nella tecnica e galvanizzata dall'arrivo di Daniel Ricciardo, la Renault Rs19 è stata svelata oggi a Enston, sede della scuderia francese in Gran Bretagna, ma solo on line.

Le immagini della nuova monoposto, spinta dalle power unit E-Tech 19, hanno permesso solo in parte di capire i particolari dello sviluppo per una stagione che sta per avviarsi con grandi aspettative per il team. L'australiano Ricciardo e il tedesco Nico Huelkenberg hanno espresso la speranza e la volontà di portare la Renault direttamente a combattere con i top team.

"Sento molta pressione positiva e aspettative di fare cose buone, è qualcosa che non vedo l'ora di affrontare", ha detto l'ex pilota della Red Bull.