De Pascale nuovo presidente dell'Upi

È Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, il nuovo presidente dell'Unione delle Province d'Italia. A eleggerlo all'unanimità i quasi 300 delegati, tra presidenti e consiglieri provinciali, riuniti oggi a Roma in occasione della 34/ma Assemblea Congressuale Upi. De Pascale succede ad Achille Variati, ex presidente della Provincia di Vicenza, che ha guidato l'associazione dal maggio 2015.

Nato il 20 gennaio 1985, de Pascale è sposato e ha un figlio.

Nel 2004 è stato eletto in Consiglio comunale a Cervia. Nel 2011 è stato assessore dello stesso Comune e nel 2013 è diventato segretario provinciale del Pd di Ravenna. Candidato alle elezioni amministrative 2016 alla guida della coalizione di centrosinistra, il 19 giugno 2016 è eletto sindaco di Ravenna.

Il 3 agosto 2016 è stato eletto presidente della Provincia di Ravenna con il 78,82% dei voti.