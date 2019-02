A Bologna Nerd Show tra web e fumetti

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - La seconda edizione di Nerd Show non delude le attese e già nella prima giornata fa il pieno di ingressi riempiendo tre padiglioni di BolognaFiere (uno in più rispetto allo scorso anno) tra show musicali, spettacoli, laboratori creativi e i protagonisti più amati del mondo dei fumetti, del web e della tv per ragazzi. In tanti hanno affollato l'immensa arena dedicata ai videogames e il 'vicolo degli artisti' per incontrare i maestri del fumetto: da Geoff Darrow a Leo Ortolani. Nel pomeriggio spazio alle star del web come LaSabri e CartoniMorti, senza dimenticare il grande wrestling e l'originale partita a tema 'Holly e Benji' con i bambini del Bologna Kids Club. Domenica, seconda e ultima giornata, si replica con l'atteso ritorno di Manuela Blanchard e Roberto Ceriotti, storici presentatori di Bim Bum Bam, e i Mates, il collettivo youtuber più seguito con 10 milioni di follower. Infine il campionato nazionale Cosplay e la resa dei conti tra l'Uomo Tigre e i suoi acerrimi rivali sul ring del wrestling