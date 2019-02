Vasco ha 67 anni, grazie per l'affetto!

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Oltre cinquantamila 'Mi piace' in 12 ore, 32mila condivisioni e più di diecimila commenti per il video che Vasco Rossi ha pubblicato su Facebook in occasione del suo compleanno. "A 67 anni suonati… Voglio condividere con voi questo straordinario regalo. Grazie a tutti per l'affetto!", scrive il Blasco sul social, mentre nel video di un minuto, sulle note live di 'Anima fragile', scorrono immagini della sua vita: da quand'era bambino, con i genitori, agli studi di Punto Radio, dai primi concerti ai trionfi, assieme a don Ciotti o con il produttore Guido Elmi, scomparso a fine luglio 2017, un mese dopo lo storico 'Modena Park'.

Appena poche ore prima Vasco aveva postato un altro video, di 15 secondi, nella ricorrenza del festival di Sanremo, con la scritta "In bocca al lupo... a tutti!". Un veloce passaggio di immagini da Sanremo 1983, quando si classificò al penultimo posto con 'Vita spericolata', allo stesso brano riproposto due anni fa al concerto modenese da 'record mondiale'.