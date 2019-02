Moto: spalla frena Marquez, guido male

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Bene la moto, male la spalla. E' un bilancio in agrodolce quello di Marc Marquez dopo la seconda giornata di test della MotoGp a Sepang, in Malesia. Il campione del mondo ha lavorato molto ma ha dovuto rinunciare alla sessione pomeridiana a causa dell'acuirsi dei dolori all'articolazione, preferendo riposarsi in vista degli impegni di domani. "Oggi abbiamo lavorato più o meno come ieri e ho provato alcune novità - ha spiegato il pilota spagnolo -. Ho cominciato bene la giornata ma poi la spalla ha iniziato a peggiorare, quindi ho preferito fermarmi per poter girare di nuovo bene domani". "In queste condizioni non posso guidare esattamente come vorrei - ha aggiunto Marquez -. Normalmente sono un pilota che frena molto tardi e a fondo, ma ora non posso farlo e devo frenare prima e con meno forza. Quanto alla moto, stiamo lavorando molto sull'uscita dalle curve, ma a volte su questo circuito il grip cambia davvero molto".