Foto e moda, prima italiana di Mark Shaw

(ANSA) - BOLOGNA, 6 FEB - La prima personale italiana di Mark Shaw (1921-1969), uno dei più importanti fotografi di moda degli anni '50 e '60, è in programma dal 10 febbraio al 14 aprile al Mantova Outlet Village, a Bagnolo San Vito. Shaw, newyorkese, firmò oltre 25 copertine per 'Life' e immortalò alcune tra le più indimenticabili icone femminili dell'epoca.

La mostra - 'Coco, Audrey, Jackie: lo stile senza tempo' - è curata dalla bolognese Ono arte contemporanea. Composta da 40 scatti, è occasione per riflettere sul concetto di 'fashion mass icon', che risale a molti anni fa, quando fotografia e moda hanno intrecciato i loro destini.

Partendo da una sessione fotografica del '57 con Coco Chanel, ritratta nel suo appartamento di Parigi che era anche la sede della casa di moda, l'esposizione si allarga alle tante altre icone ritratte da Shaw, come Brigitte Bardot, Liz Taylor, Grace Kelly, Jane Fonda, Jackie Kennedy o Audrey Hepburn, quest'ultima immortalata nel 1953 sul set del film 'Sabrina'.