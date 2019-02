Minaccia diffondere video hot della ex

Tentata estorsione e stalking: con queste ipotesi di reato la squadra mobile della polizia di Stato di Modena ha arrestato un 50enne campano, che per mesi avrebbe perseguitato la sua ex compagna, minacciando di diffondere alcuni video che ritraevano i due in intimità, dicendo, più in particolare, che li avrebbe inviati anche alla madre di lei. Le indagini hanno rilevato l'invio di almeno 180 messaggi telefonici di questo tenore, dalla fine della relazione, che l'uomo non accettava. I due si erano conosciuti in una chat su Internet ma la donna, coetanea, aveva interrotto il rapporto a luglio. La polizia ha trovato anche richieste di denaro, per non diffondere gli stessi filmati. La vittima ha denunciato e sono partite le indagini della Procura.