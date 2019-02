Lavori per nuovi binari Faenza-Russi

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Sedici chilometri di nuova infrastruttura tra Faenza e Russi, sulla linea ferroviaria per Ravenna, più il rinnovo di alcuni passaggi a livello, per un investimento da 7,5 milioni di euro: Rfi-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) annuncia che nella notte fra domenica 3 e lunedì 4 febbraio saranno avviati importanti lavori di manutenzione della linea Faenza-Ravenna, in programma fino a tutto maggio. L'intervento principale è la completa sostituzione di binari, traversine e massicciata ferroviaria. I lavori, autorizzati dai Comuni interessati, sono previsti principalmente per cinque notti a settimana, per ridurre le interferenze con la circolazione ferroviaria (rallentamenti potranno allungare i tempi di viaggio fino a 10 minuti), ma per contenere la durata del cantiere, nei 5 fine settimana di marzo e in alcuni week end di aprile sono programmate anche attività diurne, con modifiche di circolazione già consultabili sui sistemi di vendita di Trenitalia, comunicate anche nelle stazioni.