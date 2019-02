Struth mostra la tecnologia in 25 foto

Thomas Struth è divenuto celebre grazie alle sue fotografie di vedute urbane, ai ritratti individuali e di famiglia, alle immagini di grande formato scattate nei musei e alle foto della serie 'Paradise'. Poi ha affrontato un tema nuovo: scienza e tecnologia. Dal 2 febbraio, in occasione di Art City, al 22 aprile la Fondazione Mast di Bologna presenta 'Nature & Politics', selezione di grandi foto a colori realizzate dal 2007 in siti industriali e centri di ricerca di tutto il mondo, che rappresentano l'avanguardia della sperimentazione e dell'innovazione tecnologica.

Nelle 25 immagini esposte, Struth mostra luoghi solitamente inaccessibili: laboratori di ricerca spaziale, impianti nucleari, sale operatorie, piattaforme di perforazione. Su un versante tematico diverso, nella videoinstallazione del 2003 'Read this like it for the first time' (Leggilo come se lo vedessi per la prima volta), l'artista tedesco rappresenta il lavoro umano, la capacità di operare con la massima precisione manuale e artistica.