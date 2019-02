'E-commerce fa bene ai negozi fisici'

Fare commercio elettronico fa bene anche al negozio fisico. Lo dice un'indagine dell'ufficio studi di Confesercenti Emilia-Romagna che rivela come il mondo dell'e-commerce sia sempre più frequentato dalle piccole e medie imprese del settore. Negli ultimi due anni, secondo l'indagine, l'86% delle imprese ha promosso la propria attività sul web, e il 92% è presente sui social media, in particolare Facebook (92%), Instagram (39%) e Twitter (12%). L'82% fa e-commerce attraverso il proprio sito e quasi la metà (49%) lo fa utilizzando anche (31%) o esclusivamente (18%) attraverso piattaforme di market place con al primo posto eBay e Amazon.

Il maggior beneficio per i negozi deriva dal miglioramento della propria immagine aziendale, ma il dato più importante è l'aumento del fatturato dovuto alla presenza sul web che viene segnalato dal 26% degli intervistati, con un mercato di riferimento che per il 44% si trova al di fuori dai confini nazionali.