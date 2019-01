Concorso studenti su solidarietà

Nasce un concorso musicale solidale per studenti universitari e delle scuole medie inferiori e superiori di Bologna: è 'S-Factor', S come Scuola, S come Solidarietà, i due estremi di unico filo conduttore in cui scorre la musica a fare da trait d'union.

L'iniziativa, con il sostegno dell'Ufficio scolastico regionale e i patrocini di Comune e Ascom, sarà accessibile gratuitamente a tutti i ragazzi, chiamati a realizzare una canzone inedita (musica e parole) sul tema della solidarietà. Le composizioni saranno valutate da una giuria presieduta da Andrea Mingardi. I finalisti delle tre categorie parteciperanno allo show conclusivo l'11 maggio al teatro delle Celebrazioni: a scegliere i vincitori, con Mingardi, saranno musicisti e operatori del settore come Giancarlo Gualdi, Maurizio Tirelli, Fio Zanotti, Lucio Mazzi e Roberto Mugavero. I premiati più 'grandi' avranno il diritto di aprire un concerto di Mingardi, chi si affermerà tra le medie inferiori vincerà materiale didattico per mille euro.