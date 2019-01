A Philip Morris 'Top Employers' 2019

Riconoscimento alle due filiali italiane di Philips Morris: Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la certificazione 'Top Employer' 2019 rispettivamente per il decimo e il sesto anno consecutivo.

Le 'medaglie' conferite dal Top Employers Institute riconoscono gli sforzi compiuti dalle aziende nel creare un ambiente di lavoro improntato all'eccellenza e alla sostenibilità.

In particolare, spiega una nota della multinazionale statunitense, le certificazioni conferite a Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, "oltre alle ottime condizioni di lavoro offerte, hanno riconosciuto l'importanza che l'azienda attribuisce al benessere delle persone e alla giusta conciliazione tra vita privata e vita lavorativa" con l'offerta di diversi servizi come quelli di palestra, il ristorante aziendale e la possibilità di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro.