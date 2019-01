Sagre e feste nel Carnevale bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Feste di carnevale e riapertura dei mercati contadini: sono i tratti distintivi dell'agenda di febbraio e marzo a Bologna e dintorni. Tra appuntamenti storici, maschere tipiche e grandi sfilate di carri allegorici, i punti ristoro della provincia propongono sfrappole, castagnole, torte e altre dolci specialità. Fra i carnevali storici in evidenza quelli di San Giovanni in Persiceto (24 febbraio e 3 marzo), Pieve di Cento (3, 10 e 17 febbraio), San Pietro in Casale, San Matteo della Decima e il Carnevale vergatese (24 febbraio e 3 marzo).

Per gli amanti dei dolci nella Festa di Sant'Agata (5 febbraio) la cittadina prepara in onore della patrona la tipica brazadèla tèndra (ciambella tenera) e altre specialità come le frittelle di riso. Nell'Imolese si festeggiano due storiche 'Sagre dei maccheroni': il 5 febbraio a Borgo Tossignano e il 10 marzo a Ponticelli di Imola. A Dozza ogni domenica ci sono i Banchi d'assaggio in Enoteca.