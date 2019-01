Smog, misure emergenza in comuni Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Misure emergenziali anti-smog, da domani fino a giovedì, in diversi comuni emiliani, a seguito degli sforamenti del valore limite giornaliero di Pm10 che si sono verificati da venerdì scorso a domenica compresa. E' quanto emerge dal bollettino 'Liberiamolaria' dell'Arpae: ad essere interessate Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Modena e, nel Modenese, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine e Sassuolo.

Le misure emergenziali prevedono l'ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4; l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi; il divieto di combustione all'aperto; il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico; il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili e il potenziamento dei controlli su questi elementi. Il prossimo bollettino sarà emesso giovedì.