Musica: lo Scharoun Ensemble a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 Gen - Il 28 gennaio alle 20.30 la stagione di Musica Insieme ospiterà all'Auditorium Manzoni di Bologna un concerto dello Scharoun Ensemble, una formazione nata nel 1983 dalle prime parti dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. L'ensemble proporrà un programma che al grande repertorio affianca la musica dei nostri tempi: il celebre Settimino Op. 20 per fiati e archi di Beethoven preceduto dalle Quattro Fantasie di Hans Werner Henze e dalle Variazioni Op. 9 di Brahms trascritte per ottetto da Detlev Glanert dall'originale per pianoforte. Il concerto sarà introdotto da Fulvia de Colle. La mattina del 28 gennaio, sempre presso l'Auditorium Manzoni alle ore 10.30, lo Scharoun Ensemble incontrerà circa 500 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per eseguire e 'raccontare' il Settimino di Beethoven. L'iniziativa fa parte della seconda edizione di Che musica, ragazzi!, il ciclo di incontri gratuiti organizzati da Musica Insieme per avvicinare i più giovani al mondo della musica classica.