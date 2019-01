Sigep chiude con oltre 200.000 presenze

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Si è chiuso con oltre 200.000 presenze complessive il Sigep, il Salone mondiale del dolciario artigianale giunto a Rimini alla sua 40/a edizione. La kermesse ha visto convergere nella città romagnola 32.848 buyers esteri provenienti da 185 Paesi con Germania e Spagna ai vertici per partecipazione seguite da Francia, Polonia e Inghilterra.

Rispetto allo scorso anno - viene spiegato - gli operatori stranieri sono aumentati del 2%.

Sono stati 1.250 gli espositori che hanno occupato interamente il quartiere fieristico riminese, 1.294 gli eventi organizzati nel palinsesto ufficiale e a cura delle imprese e 925 giornalisti accreditati dei quali 138 esteri per uno sviluppo ad oggi, di oltre 200 milioni di contatti media.

Tra gli eventi di spicco della manifestazione il campionato mondiale di Pasticceria Juniores con la vittoria dell'Italia su Francia e Singapore e il Sigep Gelato d'Oro che ha individuato la squadra italiana per la Coppa del Mondo della Gelateria che a Sigep 2020 sfiderà altre 12 nazioni.