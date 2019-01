Razzismo: basket, multata Virtus Bologna

Razzismo nel mirino anche nel mondo del basket. La Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha punito con duemila euro di ammenda la Virtus per i fatti accaduti domenica, nel corso della sfida tra la Segafredo Bologna e Trieste, "per offese collettive frequenti del pubblico verso un tesserato ben individuato della squadra ospite; nonché per offese collettive frequenti di stampo razzista verso tesserati della squadra ospite e offese verso la Lega Basket", si legge nel comunicato federale. Nel corso della partita si sono uditi i cori 'Slavi' e 'Zingari' indirizzati da un gruppo bolognese ai sostenitori triestini.