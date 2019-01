Ecco il gelato a estratto di chiocciola

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Non solo elisir di bellezza, l'estratto di chiocciola ora debutta anche in forma di gelato.

Il gusto ha debuttato a Rimini al Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, che si chiude domani.

Le qualità benefiche e lenitive dell'estratto di chiocciola sono note, un po' meno il fatto che le caratteristiche microbiologiche dell'estratto, la quantità e la qualità dei principi attivi presenti, sono influenzate dal benessere degli organismi da cui si ricava, dalla loro dieta, dal processo di estrazione che avviene nel rispetto del benessere dell'organismo che lo produce.

L'idea del gusto nasce dalla società agricola bresciana La Regina del Bosco, attiva anche nei settori della cosmesi e della veterinaria, e di Cast Impresa. Quest'ultima ha scelto nel titolare della 'Pecora Nera', sempre di Brescia, il gelatiere in grado di elaborare una ricettazione tecnicamente impeccabile e di valore organolettico.