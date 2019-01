Thom Yorke, cinque concerti in estate

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Thom Yorke torna in Italia per cinque concerti estivi con il tour Tomorrow's Modern Boxes. Il via il 16 luglio da Barolo al Collisioni Festival, poi il 17 a Codroipo (Udine) per Villa Manin Estate, il 18 a Ferrara per Ferrara sotto le stelle, il 20 a Umbria Jazz a Perugia, il 21 al Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica. Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead, eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser (2006), Tomorrow's Modern Boxes (2014) e Atoms For Peace's Amok (2013) con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri.

Yorke è candidato agli OScar per la Miglior Canzone originale con Suspirium, commissionato per il remake del film Suspiria di Luca Guadagnino e presentato al Festival del Cinema di Venezia.

Il brano è stato premiato come miglior canzone originale ai Soundtrack Stars Awards 2018.