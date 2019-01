Madre Aldrovandi, Arfaoui è Federico

"Per me è come se mi uccidessero Federico ogni volta. Ed è proprio così. Quel ragazzo è Federico". Lo ha detto Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, morto a 18 anni a Ferrara nel 2005, parlando di Arafet Arfaoui, deceduto a Empoli dopo essere stato colto da un malore durante un intervento delle forze dell'ordine.

"Ormai abbiamo commentato moltissime volte e continua a ripetersi la tragedia. Troppi morti, sto perdendo le speranze.

Non saprei che altro dire", ha aggiunto.