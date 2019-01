Carica dei bimbi, invadono San Siro

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - A San Siro è di scena una dolce invasione: quella della carica di oltre 10 mila bambini che ricordano a tutti come lo sport e il calcio siano fatti di valori, non di razzismo e violenza. Siederanno sugli spalti per tifare pulito e far sentire i loro cori innocenti e teneri.

L'Inter gira pagina e lo fa con grande fermezza ed efficacia. A fare da cornice alla sfida tra Inter e Sassuolo sarà la campagna antirazzismo lanciata ieri dalla società nerazzurra. Lo slogan 'buu', che non è l'ululato contro i giocatori di colore ma l'acronimo di 'Brothers Universaly United' ('Fratelli universalmente uniti'), compare un po' ovunque a San Siro e sarà protagonista con una coreografia al primo anello arancio in cui si legge il claim in diverse declinazioni grafiche e cromatiche.

Non solo, perché 'Buu' sarà visibile pure in campo, con Inter e Sassuolo che vestiranno una patch speciale. Sugli spalti, invece, i protagonisti circa 11.500 bambini e ragazzi.

Un'invasione di giovani, provenienti soprattutto dalle scuole milanesi.