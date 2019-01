Sbaglia campanello, cade truffa anziana

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 GEN - Il falso avvocato ha sbagliato campanello suonando all'abitazione del vicino della vittima che, insospettito, ha chiamato i Carabinieri permettendo così di sventare un raggiro ai danni di una 75enne residente a Montecchio Emilia, nel Reggiano, finita nel mirino dei truffatori come una 87enne di Quattro Castella caduta invece nell'imbroglio ordito nei suoi confronti.

L'anziana ha infatti consegnato a un uomo - che si che era presentato come avvocato - vari monili in oro del valore di alcune migliaia di euro, quale indennizzo per un falso incidente causato dalla figlia. La 75enne di Montecchio Emilia, invece era pronta a consegnare al falso legale, 6.000 euro quale indennizzo per un altrettanto falso incidente in cui era incorso il figlio: la truffa, in questo caso, non è andata a buon fine poiché il truffatore ha sbagliato campanello suonando nell'abitazione del vicino della vittima che ha allertato gli uomini dell'Arma i quali hanno avviato, nella zona, la caccia ai truffatori.