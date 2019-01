Stalking all'ex, arrestata a Piacenza

Una donna di 30 anni è stata arrestata a Piacenza per atti persecutori. Il caso di stalking al femminile è finito nel fascicolo della Procura piacentina dopo le indagini della polizia locale, in seguito alla denuncia da parte di un professionista nei confronti della ex compagna.

La donna, non rassegnandosi alla fine del rapporto e avanzando una serie di richieste in merito al sostentamento dei figli, avrebbe poi travalicato con telefonate, minacce, pedinamenti nei confronti dell'uomo. Così gli agenti della sezione investigativa l'hanno arrestata mentre aveva bloccato l'ex compagno per la strada. Il pm l'ha poi rimessa in libertà e si procede a piede libero.