Bernardeschi,Bologna e Gedda per vincere

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - "Sappiamo che la prima partita dopo la sosta è ancora più impegnativa: servirà attenzione con il Bologna, non sarà semplice". Il monito di Bernardeschi lanciato a tre giorni dagli ottavi di Coppa Italia, primo impegno agonistico del 2019 per la Juventus, impegnata al 'Dall'Ara' antipasto della sfida del 16 gennaio a Gedda con il Milan che vale la Supercoppa: "Sono due partite completamente diverse ma con un grande obiettivo in comune per la Juventus, vincere entrambe le competizioni - ha raccontato il fantasista ai microfoni di Sky -. Dopo Bologna giocheremo in Arabia Saudita, sarà uno sbalzo termico notevole ma siamo pronti ad affrontare anche questo. Serve il giusto approccio indipendentemente dal clima".