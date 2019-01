Saldi: associazioni, positivo avvio E-R

Avvio "positivo", in Emilia-Romagna, per i saldi invernali. Nella prima mattinata di ribassi i negozi della regione - spiegano le associazioni di categoria - hanno registrato un buon afflusso di clientela decisa ad approfittare degli sconti per i propri acquisti. Dopo le prime ore "la valutazione e l'andamento sono tendenzialmente positivi - osserva il direttore regionale di Confcommercio Emilia-Romagna, Pietro Fantini - c'erano aspettative molte alte sui saldi" e la prima risposta è "positiva. C'è parecchio - movimento - aggiunge - soprattutto nelle città capoluogo anche per l'afflusso di turisti arrivati per le feste. I saldi - chiosa - erano attesi da sette italiani su dieci".

Nel primissimo scorcio di saldi, viene sottolineato dalla Confesercenti Emilia-Romagna, rispetto allo scorso anno si registra un incremento delle vendite del 20% e una spesa media di 190 euro. Nei negozi, viene evidenziato dall'associazione, ci sono più prodotti in vendita e molti esercizi hanno fatto più del 50% di sconto.