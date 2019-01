Bologna, arrivano due rinforzi

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - Il Bologna ufficializza i primi due acquisti del mercato invernale, l'attaccante Nicola Sansone e il centrocampista Roberto Soriano. Entrambi arrivano in prestito fino al 30 giugno dagli spagnoli del Villareal. Per Sansone, 27 anni, c'è l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Per Soriano, 28, risolto il prestito al Torino, c'è l'opzione per il riscatto.