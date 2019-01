'Eredi Eretici' con compagnia Pratello

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - Debutterà in prima assoluta il 9 gennaio all'Arena del Sole di Bologna 'Eredi eretici', con la compagnia del Pratello. Protagonisti i ragazzi in carico ai Servizi di giustizia minorile da comunità educative e gli attori di 'Botteghe Moliere', con la regia e drammaturgia di Paolo Billi.

Lo spettacolo, ha spiegato il regista, ''mette in scena gli smarrimenti e le solitudini di figli che cercano e si rivolgono a padri assenti, a padri perduti, a padri che nulla possono lasciare in eredità. Sono figli che inesorabilmente scivolano senza fine; figli che cercano di aggrapparsi a levigate chine; figli che vogliono essere guardati in faccia; figli che guardano in faccia e dicono: 'Padre, sono figlio tuo, capisco che il mondo ti abbia spezzato il cuore, è stata dura per te, ma io ti voglio far capire che il tempo può aggiustare tutto. Lo hai sempre detto tu'''.

La scenografia, costruita nell'istituto, è un grande ripido piano inclinato, per parlare attraverso microfoni sospesi con figure assenti.