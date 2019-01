Primo nato a Bologna, è un parto in casa

Il primo bambino nato del 2019 a Bologna è nato in casa, con l'aiuto degli operatori del 118. A mezzanotte e trentadue minuti in un appartamento in zona Barca è venuto alla luce un maschietto di 2,8 kg, italiano: il parto è stato talmente veloce che quando gli operatori sono arrivati nella casa, chiamati dalla famiglia, il piccolo ormai era già nato.

E' stato quindi portato con la madre alla Maternità del Maggiore per i controlli del caso. La donna nei giorni scorsi era stata visitata e ricoverata, quando c'erano state avvisaglie, ma poi si era trattato di un falso allarme e aveva chiesto di tornare a casa sua. Ieri sera dunque era ancora in attesa, fino a poco dopo la mezzanotte del nuovo anno.