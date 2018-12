Verrini prende la Chef Sea Food

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - La Antonio Verrini, azienda genovese di distribuzione di prodotti ittici, si espande in Emilia-Romagna e nella trasformazione dei prodotti ittici di alta qualità. La holding a capo del gruppo Verrini, si apprende da un comunicato, ha definito un contratto di affitto del ramo di azienda di Chef Sea Food, società del riminese specializzata nella trasformazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità.

Nata nel 1986 come Chef Pronto Service, negli ultimi anni, Chef Sea Food si è specializzata nella trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità, e distribuisce la propria gamma di prodotti a oltre mille clienti nella ristorazione di alto livello, GDO, grossisti e pescherie sulla riviera romagnola tra Senigallia e Ravenna. L'azienda, che fa capo alla famiglia Scarponi e sta attraversando un momento di transizione, dispone di stabilimenti di lavorazione, macchinari e magazzini di proprietà per circa 4.000 mq e un fatturato 2017 di circa 13 milioni di euro.