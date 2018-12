Bologna: Inzaghi, perso per due episodi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - Mancano qualità, certezze e sicurezze al Bologna e al suo tecnico, in bilico, che chiede rinforzi e si rammarica per la sconfitta con la Lazio: "Abbiamo perso solo per due episodi - dice Filippo Inzaghi -, per due calci piazzati, ma non sono questi i punti che ci mancano. La squadra lotta e si impegna: non fosse così mi farei da parte". Inzaghi spera e crede di poter ancora raddrizzare la barca rossoblù: "Dopo Napoli ci siederemo a un tavolo per decidere il da farsi. Il presidente ha già detto che intende fare", ovvero rinforzare la squadra. "Fino ad allora dovremo giocare a testa alta e col lavoro uscire da questa situazione, riportando i tifosi dalla nostra parte". Quei tifosi che oggi hanno fischiato la squadra e contestato la dirigenza.