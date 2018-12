Comunale Bologna rinnova intesa Ateneo

La fondazione lirica Teatro comunale di Bologna ha rinnovato la convenzione triennale con l'Università, che si arricchisce della nuova rassegna 'Le 4 stagioni dell'arte da Antelami a Picasso', in collaborazione con il Dipartimento delle Arti Dams Lab.

Il rinnovo, fa sapere il Teatro, è stato siglato dal sovrintendente Fulvio Macciardi e dal rettore Francesco Ubertini, in accordo con il sindaco Virginio Merola, presidente della fondazione. Confermate le riduzioni a 10 euro dei biglietti per gli universitari di molte opere in cartellone.

La rassegna, dal 3 febbraio al 6 giugno, è al Teatro Manzoni di Bologna: 4 appuntamenti con la musica di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, autori delle Quattro Stagioni e 'Las cuatro estaciones porteñas', a confronto con l'arte figurativa, dalle opere dello scultore e architetto del XII-XIII secolo Benedetto Antelami a quelle del pittore e scultore del XX secolo Pablo Picasso. Accanto all'Orchestra del Comunale, anche alcuni docenti del Dipartimento delle Arti.