Smog: allerta a Reggio, Modena e Ferrara

A partire da venerdì 21 dicembre e fino a lunedì 24 dicembre compreso, si confermano le misure emergenziali già in vigore a Reggio Emilia e Modena, per il perdurare dei valori degli inquinanti superiori alla soglia di legge (50 microgrammi al metro cubo). Ne dà notizia Arpae: scatta l'allerta anche a Ferrara e Cento, mentre rientra a Parma, sempre dal 21 dicembre, grazie al temporaneo abbassamento degli inquinanti sotto soglia.

In regione restano superiori al limite di 50 microgrammi al metro cubo i valori delle polveri registrati in particolare nelle giornate del 16, 17 e 19 dicembre in diverse stazioni della regione; in particolare a Reggio Emilia e Modena, dove erano già in vigore le misure emergenziali dal 18 dicembre. A Parma, in emergenza smog sempre dal 18 dicembre, si sono verificati due giorni consecutivi di rientro sotto soglia di legge del PM10 e quindi dal 21 dicembre le misure emergenziali non sono più attive.