Al S.Matteo divise di paziente-stilista

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Sono rosa e azzurre a pois le nuove allegre divise del personale dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia.

A disegnarle è stata una stilista d'eccezione, Chiara, che dopo aver passato 18 anni come paziente a causa del Morbo di Cooley, ha deciso di studiare moda e ha voluto creare le divise.

Ad aiutarla a realizzare il suo sogno è stata l'associazione Soleterre, a cui si è unita la fondazione Giulia Maramotti (intitolata alla madre del proprietario di Max Mara) che ha donato le 104 divise per medici e infermiere e le 100 magliette per i pazienti. "Il progetto realizzato - spiega Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale del Policlinico - è straordinariamente coerente con tutte le iniziative di umanizzazione avviate in questi anni, presso il nostro Ospedale".