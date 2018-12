Vettel: Avute possibilità, ma non bravi

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Non bisogna concentrarsi solo su un momento, ma sull'interno anno. Il lavoro svolto va dalla fine dello scorso anno a quello attuale. Abbiamo avuto le nostre possibilità. Molte le abbiamo sfruttate, altre no. Alla fine non siamo stati abbastanza bravi". E' l'analisti della stagione appena conclusa che il ferrarista Sebastian Vettel fa sul sito ufficiale della Formula 1. Il tedesco fissa anche il momento cruciale, in negativo: "Per il sottoscritto è Singapore. Da quel momento in avanti non abbiamo avuto il ritmo per tenere il passo della Mercedes nelle gare successive - le parole di Vettel -.

Sono successe altre cose che non ci hanno aiutato e non siamo riusciti a segnare punti a causa di errori che abbiamo commesso, errori che ho commesso io".