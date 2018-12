Bologna-Milan 0-0, vince la noia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Tre punti, per il Milan, avrebbero potuto significare un tentativo di fuga verso la qualificazione in Champions League. Per il Bologna, invece, l'uscita dalla zona retrocessione. Tra due squadre in crisi, però, prevale la politica dei piccoli passi e di non rischiare peggiorare la situazione. Poco spettacolo e zero reti, nel posticipo della 16/a giornata è 0-0 e vince la noia. Alla fine i rimpianti sono più per il Bologna, che non ha la forza di sfruttare la superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora: merito anche di Donnarumma, che nel finale salva i suoi prima su una punizione di Orsolini e poi su un colpo di testa di Destro. La paura domina la gara fin dalle prime battute.