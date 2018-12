'Michael 50', una mostra per Schumacher

Il Museo Ferrari di Maranello dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50/o compleanno, il 3 gennaio 2019.

Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre.

In undici stagioni, dal 1996 al 2006, il campione tedesco - vittima ormai cinque anni fa di un terribile incidente sulle nevi di Meribel e da allora in cura nella sua residenza svizzera - ha conquistato cinque titoli piloti consecutivi, dal 2000 al 2004, portando sei titoli costruttori alla Scuderia. Nelle sale del Museo si ripercorreranno quelle annate memorabili che il sette volte iridato ha fatto vivere al popolo ferrarista. La mostra, in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting, permetterà di scoprire il contributo che Michael ha dato allo sviluppo di vetture Gt straordinarie nei suoi anni a Maranello, come pilota e successivamente come consulente.