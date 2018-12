'Io sono Maria Callas' a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Una festa per celebrare l'uscita di 'Io sono Maria Callas' (Feltrinelli), l'ultima graphic novel di Vanna Vinci, è in programma domenica 16 dicembre, dalle 17.30, alla galleria Ono arte contemporanea di Bologna.

La storia e il mito di Maria Callas raccontata ed evocata in una biografia illustrata frutto di un accurato lavoro di ricerca: attraverso le immagini e le parole di Vanna Vinci, diventa un personaggio da tragedia greca (di cui il libro rielabora lo schema, utilizzando addirittura il coro) e, allo stesso tempo, una superstar. Un'opera da cui emerge una riflessione sulla forza dell'arte come riscatto personale e sul talento come benedizione e condanna. "Una leggenda, che cos'è una leggenda? In fondo, io credo di essere stata un vero essere umano".

L'autrice sarà presente per illustrare la genesi del lavoro in conversazione con Vittoria Mainoldi, curatrice di Ono arte.

Vanna Vinci è anche creatrice della striscia umoristica 'La bambina filosofica' e illustratrice di libri per ragazzi.