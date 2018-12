Cc visitano pediatria ospedale Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - "E' il giorno più bello della mia vita": è il pensiero scritto su un quaderno da un bambino di 6 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, all'ospedale Bellaria, dopo avere incontrato questa mattina alcuni Carabinieri, in visita con una delegazione nella struttura sanitaria. L'iniziativa, in collaborazione con la onlus 'Bimbo Tu' onlus e la compagnia Unisalute, rientra nelle finalità istituzionali dell'Arma.

I militari hanno passato un po' di tempo con i piccoli pazienti e i loro familiari, rispondendo alle domande e svelando ai bambini alcuni trucchi del mestiere come la rilevazione delle impronte digitali. A ogni bambino è stato consegnato il diploma di "Capitano coraggioso" e alcui giocattoli offerti da UniSalute.