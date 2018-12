Amleto expeirence...' con Amici di Luca

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - 'Amleto experience-i dardi dell'avversa fortuna' è lo spettacolo che andrà in scena il 17 dicembre a Bruxelles, all'Istituto italiano di Cultura, una produzione dell'associazione 'Gli amici di Luca onlus' con il 'TeatroAperto /teatro Dehon' di Bologna per la ventesima 'Giornata nazionale dei risvegli'. E' nato dal 'Gruppo dopo... di nuovo, gli amici di Luca', uno dei due laboratori teatrali attivi dal 2009 e presenti nella 'Casa dei risvegli Luca De Nigris', struttura pubblica dell'Azienda Usl di Bologna che ne condivide gli obiettivi con l'associazione Gli amici di Luca onlus. Con la drammaturgia e regia di Alessandra Cortesi e il coordinamento pedagogico di Antonella Vigilante, saranno in scena persone che hanno vissuto l'esperienza del coma ed inserite in percorsi di risocializzazione, perché il teatro, ha spiegato Fulvio De Nigris dell'associazione, annulla le differenze e favorisce il rapporto con gli altri.