Scontro camion-bici, morto nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 11 DIC - Un uomo di 60 anni, che stava andando in bicicletta, è morto, nel pomeriggio a Bellaria (Rimini), in via fratelli Cervi. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, è stato urtato da un camion che stava viaggiando nella stessa direzione di marcia.

Sono in corso le indagini dei vigili urbani per approfondire le cause dello scontro.