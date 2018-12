'Io sono una poesia', parole e arti

Uno spaccato inedito del clima artistico e culturale che ha caratterizzato Modena e Reggio Emilia in una stagione cruciale della storia contemporanea: è l'obiettivo della mostra 'Io sono una poesia. Parole sui muri e le arti negli anni Sessanta tra Modena e Reggio Emilia', in programma dal 16 dicembre al 5 maggio ai Musei Civici di Modena. Un'ampia selezione di opere, in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive e Musei Civici di Reggio Emilia, offre uno spaccato del vivace clima artistico e culturale di quegli anni con uno sguardo interdisciplinare che prosegue la precedente esperienza espositiva 'Incubi e sogni di provincia', dedicata agli anni Cinquanta.